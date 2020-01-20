2020-01-20T13:23:43+03:00
Происшествия

На Кубани пьяный водитель мопеда влетел в легковушку

Его с травмами госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краснодарскому краюФото: ГИБДД по краснодарскому краю
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Авария произошла 17 января около 20:00 на улице Широкой станицы Гривенской Калининского района.

По предварительным данным, 41-летний мужчина, управляя мопедом «Стелс» превысил безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Хендай Акцент». В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина с травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.

- Сотрудники ГИБДД установили, что водитель мопеда был пьян в момент аварии, а также у него не было водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани после ДТП загорелась машина. Три человека с травмами были госпитализированы в ЦРБ Темрюка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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