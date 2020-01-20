2020-01-20T16:25:09+03:00
Происшествия

В Сочи предъявили обвинения надругавшемуся над 10-летней школьницей педофилу

В ближайшее время его заключат под стражу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Педофила, орудовавшего в Сочи, поймали. Более того, ему предъявили официальные обвинения. Об этом сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, днем 7 января 2020 года 59-летний сочинец ехал в одном из автобусов. В какой-то момент он заметил девочку и стал к ней приставать.

- Обвиняемый совершил в отношении 10-летней девочки насильственные действия сексуального характера, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по региону.

Спугнул маньяка лишь детский крик. После случившегося он выбежал из автобуса и скрылся.

Шокированная девочка добежала до дома, где ее встретила мама. Узнав о том, что произошло, женщина написала заявление в полицию. Долго извращенца искать не пришлось - его лицо зафиксировали камеры видеонаблюдения, запомнила черты лица и сама школьница.

Мужчину обвиняют по «нехорошей статье» - «Насильственные действия сексуального характера». Следователь будет ходатайствовать о том, чтобы обвиняемого на время расследования заключили под стражу.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, - рассказала «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова. - Расследование уголовного дела продолжается.

Если мужчину признают виновным, то ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Сети якобы появилось фото извращенца, которого ищут с 2017 года. В подписи под снимком сообщалось, что это педофил-гастролер, который успел натворить дел в нескольких городах России, в том числе Саратове и Красноярске. Однако эту информацию не подтвердили в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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