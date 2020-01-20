2020-01-20T16:13:28+03:00
Происшествия

Поджог автобусов на Кубани: в полиции возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении имущества

Идет розыск злоумышленников
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Автобусы подожгли в ночь на 19 январяАвтобусы подожгли в ночь на 19 января
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В полиции возбудили уголовные дела по фактам поджогов семи вахтовых автобусов. В ночь на 19 января в интервале между 3 и 5 часами на стоянках в Краснодаре, станицах Динской, Некрасовской и Старокорсунской произошли пожары.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по части второй статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данным преступлениям, - рассказал «КП-Кубань» начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В момент поджогов водителей и пассажиров в автобусах не было, никто не пострадал. Появилась информация, что уничтоженный транспорт перевозил работников комплекса «Зеленая линия». Владельцы автобусов заявили об угрозах, и связывают нападения с победой в тендере на перевозку работников одной из крупнейших торговых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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