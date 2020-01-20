На пляже в Геленджике нашли тело утопленницы

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:53:34+03:00

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В Геленджике сегодня, 20 января, нашли тело женщины в верхней одежде. Оно находилось в морской воде.

В данный момент в полиции устанавливают личность погибшей и ее возраст. Предположительно, ей чуть больше 50 лет.

Что стало причиной гибели женщины, установят эксперты-медики.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Туапсе пропала 25-летняя мать тройняшек Екатерина Трубкина. Женщина ушла из дома 10 января и пропала. Мобильного телефона при ней нет. В последний раз след женщины наметился в Адлере. Там, предположительно, она оставила документы на дом и детей. Однако по-прежнему определить местонахождение Екатерины не удается. Женщина была одета в джинсы, темный кардиган, темные ботинки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Трубкиной, могут обратиться в полицию или звонить по телефонам родственников 8 (926) 73-33-038 и 8 (918) 30-10-956.

ИСТОЧНИК KP.RU