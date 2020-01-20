Следком подарил больному ребенку тренажеры для реабилитации
В конце прошлого года по телевизору показали сюжет о 16-летнем Егоре Бойко из поселка Ильского, что в Северском районе. У мальчика тяжелое заболевание – ДЦП. В сюжете отец Егора рассказывал, что сыну необходимы специальные тренажеры для реабилитации в домашних условиях.
Подростку подарили специальный тренажер. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
- По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина сотрудники следственного управления по Краснодарскому краю встретились с членами семьи мальчика, чтобы выяснить, какая помощь нужна для восстановления его здоровья. Во время беседы офицеры узнали, какое именно оборудование необходимо подростку для реабилитации, и было принято единогласное решение о его приобретении, - рассказала сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Егор с интересом изучал подарки. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
А на днях силовики снова навестили семью Егора. На этот раз пришли с подарками. Привезли велотренажер и специальный ортопедический аппарат. Все оборудование сотрудники Следкома собрали сами и показали родителям парня, как им пользоваться. А еще рассказали Егору о своей работе и показали ему криминалистическую технику. Подросток очень любит передачи про следователей и большой фанат ведущего программы «Следствие вели» Леонида Каневского.
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU