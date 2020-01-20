Следком подарил больному ребенку тренажеры для реабилитации

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:23:53+03:00

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В конце прошлого года по телевизору показали сюжет о 16-летнем Егоре Бойко из поселка Ильского, что в Северском районе. У мальчика тяжелое заболевание – ДЦП. В сюжете отец Егора рассказывал, что сыну необходимы специальные тренажеры для реабилитации в домашних условиях.

Подростку подарили специальный тренажер. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина сотрудники следственного управления по Краснодарскому краю встретились с членами семьи мальчика, чтобы выяснить, какая помощь нужна для восстановления его здоровья. Во время беседы офицеры узнали, какое именно оборудование необходимо подростку для реабилитации, и было принято единогласное решение о его приобретении, - рассказала сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Егор с интересом изучал подарки. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

А на днях силовики снова навестили семью Егора. На этот раз пришли с подарками. Привезли велотренажер и специальный ортопедический аппарат. Все оборудование сотрудники Следкома собрали сами и показали родителям парня, как им пользоваться. А еще рассказали Егору о своей работе и показали ему криминалистическую технику. Подросток очень любит передачи про следователей и большой фанат ведущего программы «Следствие вели» Леонида Каневского.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU