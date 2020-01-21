Кубанские спортсмены завоевали три золотые медали чемпионата России по греко-римской борьбе

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:33:08+03:00

А в двух весовых категориях – «бронзу»

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В Новосибирске прошел чемпионат России по греко-римской борьбе. Кубанские спортсмены завоевали три золотые медали и две «бронзы».

- В весовой категории до 130 кг в четвертый раз чемпионом России стал Сергей Семенов. Александр Головин из Новороссийска победил в весовой категории до 97 кг, а краснодарец Назир Абдулаев взял «золото» в категории до 67 кг, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На счету борцов также две бронзовые медали – у Артура Сокурова и Амаяка Осипова.

Победа на чемпионате России в весе до 130 кг определяла, кому предстоит бороться за олимпийскую лицензию в Будапеште в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU