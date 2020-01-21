На Кубани с начала 2020 года родилось 35 двоен

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:36:23+03:00

За этот период впервые мамами стали более 1000 женщин

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С 1 января 2020 года в центрах и родильных домах Краснодарского края появилось на свет 2820 младенцев. Среди родившихся 1414 мальчиков, 1406 девочек, из них 35 двоен.

Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края, впервые мамой стала 1061 женщина, познали радость материнства дважды -1054, трижды родили - 482, а четвертый и последующий ребенок появился у 188 девушек.

В крае есть необходимое оборудование для оказания самой передовой медицинской помощи детям. Сложнейшие операции выполняются кубанскими акушерами-гинекологами ежедневно.

Напомним, на Кубани в новогоднюю ночь появились на свет 129 малышей. Такое количество детей родилось за несколько часов наступившего 2020-го. С 8 часов вечера 31 декабря до 8 утра 1 января в роддомах Краснодарского края родились 69 мальчиков, 60 девочек и две двойни.

ИСТОЧНИК KP.RU