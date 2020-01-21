На Кубани женщину сбил грузовой поезд

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:23:26+03:00

Она скончалась на месте от полученных травм

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел сегодня, 21 января, в 06:40 на железнодорожном перегоне Каневская-Деревянковская.

- Машинист грузового поезда заметил идущую в железнодорожной колее женщину, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но это не помогло, трагедии избежать не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

От полученных травм женщина скончалась. К месту происшествия выехала следственно - оперативная группа. Личность погибшей устанавливается. На вид погибшей 25-30 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, на пляже в Геленджике нашли тело утопленницы. Полицейские устанавливают личность погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU