2020-01-21T10:20:56+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе мужчина незаконно охотился на фазанов

Ущерб составил 42 000 рублей
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе мужчина незаконно охотился на фазановВ Отрадненском районе мужчина незаконно охотился на фазановФото: Архив "КП"
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Инспекторы дорожно-патрульной службы Отрадненского района находились на маршруте патрулирования. Они остановили автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 31-летнего местного жителя.

- В салоне машины нашли пять фазанов, охота на которых без специального разрешения на территории Краснодарского края запрещена. Мужчину задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Местный житель убивал птиц в хуторе Новоурупский Отрадненского района. Разрешения на это у него не было. Сумма ущерба составила 42 000 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, на Кубани семеро браконьеров пошли под суд за вылов дельфинов. Им дали крупные штрафы и запретили устраивать представления с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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