2020-01-21T12:02:56+03:00
Происшествия

На Кубани водитель иномарки сбил пешехода

От полученных травм потерпевший погиб на месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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Авария произошла 20 января около 04:00 в районе автодороги КраснодарТемрюк Красноармейского района.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем машины «Хендай Санта Фе» сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. На верхней одежде потерпевшего отсутствовали светоотражающие элементы.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний пешеход от полученных травм погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани пьяный водитель мопеда влетел в легковушку. Его с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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