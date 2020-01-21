На Кубани водитель иномарки сбил пешехода

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:02:56+03:00

От полученных травм потерпевший погиб на месте

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Авария произошла 20 января около 04:00 в районе автодороги Краснодар – Темрюк Красноармейского района.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем машины «Хендай Санта Фе» сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. На верхней одежде потерпевшего отсутствовали светоотражающие элементы.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний пешеход от полученных травм погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани пьяный водитель мопеда влетел в легковушку. Его с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU