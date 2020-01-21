21 Янв. 2020 2020-01-21T12:18:28+03:00

В Краснодаре мужчина украл деньги и ноутбук у своей матери Фото: Архив "КП"

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В полицию Краснодара обратилась 64-летняя жительница улицы 9-я Тихая. Она рассказала, что с ее банковского счета сняли пять тысяч рублей, а после она обнаружила пропажу ноутбука.

- В совершении преступления заподозрили ранее не судимого 37-летнего сына потерпевшей. Мужчина проживал совместно с матерью. Он признался в содеянном. С его слов, ноутбук он продал в комиссионный магазин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренный частью 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Краснодаре задержали серийного вора. Похищенное он сбывал в комиссионки.

ИСТОЧНИК KP.RU