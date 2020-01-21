2020-01-21T14:25:07+03:00
Общество

Тысячи жителей Адыгеи остаются без воды с 19 января

Заполнение системы после аварии затянулось
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: администрация Майкопского районаФото: администрация Майкопского района
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Тысячи жителей Майкопского района испытывают трудности из-за отсутствия воды. После аварии на магистрали в районе станицы Нижегородской 19 января водоснабжение так и не было полностью восстановлено. Давления в сетях недостаточно, наполнение происходит медленно, а уровень воды в резервуарах резко упал.

Тульском, Каменномостском, Абадзехском и Тимирязевском поселениях с утра подвозили воду для технических нужд. Школы и детские сады, в которых нет воды, закрыты с понедельника.

В администрации Тульского поселения говорят, что подвоз воды к многоквартирным домам планируется с 17 часов, питьевую воду также адресно доставляют ветеранам, одиноким пенсионерам и инвалидам.

- По информации МУП «Майкопводоканал», временные ограничения подачи воды связаны с наполнением резервуаров водозабора, - уточняют в администрации Майкопского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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