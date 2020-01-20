В Майкопе из-за малоснежной зимы воду дают по часам

Малоснежная, сухая зима и изношенный трубопровод стали причиной перебоев с водой в столице Адыгеи и Майкопском районе. 20 января здесь отменены занятия в школах и детских садах.

В субботу недалеко от станицы Нижегородской прорвало трассу группового водовода в районе станицы Нижегородской. На устранение течи у специалистов ушли сутки. Вода начала поступать в краны жителей только к утру понедельника, но живительной влаги дождались не все.

Авария произошла на трубе диаметром 1020 мм Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Местные жители сообщают, что во многих домах все еще нет воды, а где-то она течет совсем слабой струей. В магазинах Майкопа разбирают бутилированную питьевую воду.

Тем временем, по городу поползли слухи о гидроударе и повторной аварии днем 20 января, однако в диспетчерской МУП «Майкопводоканал» эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

- Наверное, все бросились набирать воду, поэтому где-то нет воды. Напомним, что с 17 января введен почасовой график подачи воды, - ответили корреспонденту «КП-Кубань» в диспетчерской водоканала.

Жители Майкопа в воскресенье набирали воду из цистерн Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Действительно с 17 января на неопределенный срок в Майкопе и Майкопском районе ввели график подачи воды. Причиной тому стала необычно сухая зима – в горной части республики давно не было дождей и снега. Уровень воды в резервных емкостях начал резко падать.

- В связи с природными явлениями (отсутствием снега и дождя в течение длительного периода горной части Республики Адыгея) снизился дебит основных источников водоснабжения Майкопского группового водовода, - рассказывают в водоканале.

Полноценная подача воды будет только с 6 до 9 часов и с 19 до 22 часов. В остальное время давление в сетях будет понижено.

- Ограничение коснутся жителей центральной части города, Шовгеновского городка, микрорайона Михайлово и вторых улиц за улицей Железнодорожной. Подача воды на нижние этажи многоквартирных домов и частные домовладения будет обеспечена. Жителей микрорайона Черемушки, хутора Гавердовского, поселка Западного, станицы Ханской, хутора Веселого ограничения не коснутся, так как они запитаны от Гавердовского артезианского водозабора, - уведомили в водоканале.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в 2018-м году началось строительство новой ветки водовода, протяженностью 120 км.

- Питание нового трубопровода будет осуществляться из верховий рек Пшеха и Пшехашха. В итоге и существующая ветка, и вновь построенная должны обеспечить стабильным и качественным водоснабжением (горной водой) жителей Майкопа и Майкопского района. В свою очередь, это поможет и развитию туристского комплекса в горной части Адыгеи, - написал Кумилов в Instagram.