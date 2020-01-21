Столкновение Nissan с МАЗом: госпитализирован 20-летний водитель легковушки

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:45:39+03:00

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ДТП случилось днем во вторник, 21 января, в Краснодаре. На Западном обходе около 11:00 столкнулись иномарка и большегруз.

20-летний водитель за рулем Nissan Teana ехал по дороге, но, не справившись с управлением, выехал на встречку.

- На этой полосе он столкнулся с грузовым МАЗом, которым управлял 60-летний жител Ставропольского края, - прокомментировал «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП 20-летнего водителя иномарки с травмами госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее появилось видео взрыва газового баллона в машине на дороге в Майкопе. Как сообщают спасатели, в результате ЧП пострадал автомобиль, который стоял рядом на светофоре. Травмы легкой степени тяжести получили два человека. Помощь им оказали на месте.

ДТП на Западном обходе Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU