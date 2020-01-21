В Белореченском районе соседи помогли спасти пенсионерку, у которой случился инсульт
В селе Великовечном Белореченского района бдительные соседи помогли спасти пожилую женщину. Именно они забили тревогу и обратились за помощью к участковому.
- Сотрудник полиции сообщил, что, по словам соседей, 68-летняя местная жительница с самого утра не выходит на связь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС». - Они стучали в дверь, но она не отзывается.
По адресу выехали спасатели. С помощью специнструментов они вскрыли дверь. Когда прошли в дом, то в одной из комнат увидели хозяйку частного дома на полу.
- Женщину на носилках перенесли в карету скорой помощи. Предположительно, у нее случился инсульт, - добавляют спасатели.
Сейчас она находится под наблюдением медиков.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU