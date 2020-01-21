2020-01-21T16:25:32+03:00
Происшествия

В Белореченском районе соседи помогли спасти пенсионерку, у которой случился инсульт

В доме женщина жила одна
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: "Кубань-СПАС"Фото: "Кубань-СПАС"
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В селе Великовечном Белореченского района бдительные соседи помогли спасти пожилую женщину. Именно они забили тревогу и обратились за помощью к участковому.

- Сотрудник полиции сообщил, что, по словам соседей, 68-летняя местная жительница с самого утра не выходит на связь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС». - Они стучали в дверь, но она не отзывается.

По адресу выехали спасатели. С помощью специнструментов они вскрыли дверь. Когда прошли в дом, то в одной из комнат увидели хозяйку частного дома на полу.

- Женщину на носилках перенесли в карету скорой помощи. Предположительно, у нее случился инсульт, - добавляют спасатели.

Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Белореченском районе соседи помогли спасти пенсионерку, у которой случился инсульт
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