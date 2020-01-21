Краснодарский масложиркомбинат скрыл почти 42 млн рублей налогов

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:27:32+03:00

Но когда за дело взялись следователи, всю сумму вернул в бюджет

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ОАО «Масложиркомбинат «Краснодарский» уклонялся от уплаты налогов. У предприятия не было права на возмещение НДС, но оно применяло вычеты. Таким образом, в бюджет государства не поступило 41 726 723 рублей.

- Дело в отношении руководства предприятия поступило к нам в прошлом году. После этого директор погасил всю задолженность, - пояснил сайту «КП»-Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. - Наказание ведь в таком случае в виде не только уголовного осуждения, но и материального погашения ущерба. Принимаются меры вплоть до ареста имущества.

Директор краснодарского масложиркомбината в итоге погасил всю сумму. А уголовное преследование было прекращено.

Кстати, в мае прошлого года сотрудники предприятия вышли на улицу с пикетом. Они сообщили о том, что завод закрывается. В дело пришлось вмешаться администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU