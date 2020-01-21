В Сочи пьяный водитель «семерки» сбил 14-летнего школьника

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:02:40+03:00

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Происшествие случилось накануне днем на трассе «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия». По данным ГИБДД, водитель за рулем «семерки» превысил скорость. Не справившись с управлением, он съехал с полосы и наехал на мальчика, катившего велосипед по обочине.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

- 14-летний подросток получил ушибы и ссадины, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи Евгений Кривоконев. - Далее водитель легковушки продолжил движение и ударил припаркованную машину «ВАЗ 21013»,

Предположительно, мужчина за рулем «семерки» был подшофе.

- От медицинского освидетельствования он отказался, - добавляет «КП» - Кубань» Евгений Кривоконев.

Ранее сообщалось, что на Кубани после ДТП загорелась машина. Три человека с травмами были госпитализированы в ЦРБ Темрюка.

ИСТОЧНИК KP.RU