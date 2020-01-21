Самолет, летевший из Краснодар в Нижний Новгород, экстренно сел в Ростове

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:46:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент случился во вторник, 21 января. Самолет, вылетевший из аэропорта Краснодар в 16:14, направился в Нижний Новгород. Но до конечного пункта не долетел. Как сообщил источник в экстренных службах региона, на борту сработал датчик неисправности в топливной системе.

В связи с этим экипаж самолета принял решение совершить аварийную посадку в Ростове. Для этого в аэропорту привели в готовность все экстренные службы. В 17:27 борт благополучно сел. На борту воздушного судна находились 93 человека, никто из них не пострадал.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Нижний Новгород пассажира еще не добрались. Из-за этого задерживается обратный рейс в Краснодар. Согласно данным онлайн-табло аэропорта в Нижнем Новгороде, самолет предварительно вылетит в 21:40, хотя должен был стартовать в 19:15.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет, летевший в Сочи, экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с шасси.

ИСТОЧНИК KP.RU