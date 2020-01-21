В Северском районе Кубани открыли новую спортплощадку

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:38:13+03:00

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В Краснодарском крае в рамках региональной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в прошлом году началось строительство новых площадок. Всего таких объектов планируют возвести 15 по краю. Одну из спортивных площадок уже открыли в поселке Черноморском Северского района Кубани.

- Новая площадка предназначена для тестирования норм ГТО и для повседневных занятий физической культурой. На приобретение спортивно-технологического инвентаря Северскому району по нацпроекту направлено более 3,1 млн рублей, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Всего в регионе работают 58 центров тестирования ГТО. Кстати, в регионе строят не только новые спортивные площадки, но и открывают места отдыха в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так в 2019 году в Курганинском районе открыли новый сквер и парк "Патриот".

ИСТОЧНИК KP.RU