«Берегите вы природу - вашу мать!»: в Сочи появился портрет Николая Дроздова

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:32:53+03:00

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Портрет Николая Дроздова появился в Сочи. Его нарисовали на фасаде одного из жилых домов в Хосте на улице Ялтинская, 17/1.

Это граффити, как и большинство работ в Сочи, рисовали двое художников из Витебска - Ян Кузьмин и Глеб Каштанов.

- Николая Николаевича Дроздова мы планировали нарисовать очень давно и даже разработали композицию на фасад девятиэтажного дома. Но события сложились иначе и сейчас он обосновался в Хосте, - говорят художники.

Фото: vk.com/katiemanko

На красном фоне авторы изобразили не только самого ведущего, но и сделали подпись - «Берегите вы природу - вашу мать!»

- Мы не будем много рассказывать об этой работе, ведь посыл на наш взгляд предельно ясен и отражен в цитате, - добавляют парни.

Стоит сказать, большинство сочинцев уже успели оценить граффити, которые одобрили порыв мастеров.

Напомним, не так давно художники из Витебска нарисовали в Сочи граффити в память о Децле.

ИСТОЧНИК KP.RU