2020-01-21T19:32:53+03:00
Общество

«Берегите вы природу - вашу мать!»: в Сочи появился портрет Николая Дроздова

Картина появилась на одном из жилых домов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: vk.com/katiemankoФото: vk.com/katiemanko
Изменить размер текста:

Портрет Николая Дроздова появился в Сочи. Его нарисовали на фасаде одного из жилых домов в Хосте на улице Ялтинская, 17/1.

Это граффити, как и большинство работ в Сочи, рисовали двое художников из Витебска - Ян Кузьмин и Глеб Каштанов.

- Николая Николаевича Дроздова мы планировали нарисовать очень давно и даже разработали композицию на фасад девятиэтажного дома. Но события сложились иначе и сейчас он обосновался в Хосте, - говорят художники.

Фото: vk.com/katiemanko

Фото: vk.com/katiemanko

На красном фоне авторы изобразили не только самого ведущего, но и сделали подпись - «Берегите вы природу - вашу мать!»

- Мы не будем много рассказывать об этой работе, ведь посыл на наш взгляд предельно ясен и отражен в цитате, - добавляют парни.

Стоит сказать, большинство сочинцев уже успели оценить граффити, которые одобрили порыв мастеров.

Напомним, не так давно художники из Витебска нарисовали в Сочи граффити в память о Децле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в бытовке на кольце Красных Партизан мог произойти из-за неисправной проводки
Больше 900 кубанских педагогов проходят дистанционное тестирование конкурса «Учитель будущего»
«Берегите вы природу - вашу мать!»: в Сочи появился портрет Николая Дроздова
Проект по организации сбора опасных отходов в Новороссийске стал лучшим в стране
В Сочи мост между пляжами «Ривьера» и «Маяк» начнут строить осенью 2020 года
Самолет, летевший из Краснодар в Нижний Новгород, экстренно сел в Ростове
В Северском районе Кубани открыли новую спортплощадку
Кубань досрочно погасила 5 млрд рублей госдолга
В Адыгее полицейские спасли жизнь двухмесячного мальчика, который стал задыхаться
В Краснодаре вытащили из Кубани пьяного мужчину
Краснодарский масложиркомбинат скрыл почти 42 млн рублей налогов
Атаман Николай Долуда предложил создать в регионах казачью милицию
В Белореченском районе соседи помогли спасти пенсионерку, у которой случился инсульт
Столкновение Nissan с МАЗом: госпитализирован 20-летний водитель легковушки