«Берегите вы природу - вашу мать!»: в Сочи появился портрет Николая Дроздова
Портрет Николая Дроздова появился в Сочи. Его нарисовали на фасаде одного из жилых домов в Хосте на улице Ялтинская, 17/1.
Это граффити, как и большинство работ в Сочи, рисовали двое художников из Витебска - Ян Кузьмин и Глеб Каштанов.
- Николая Николаевича Дроздова мы планировали нарисовать очень давно и даже разработали композицию на фасад девятиэтажного дома. Но события сложились иначе и сейчас он обосновался в Хосте, - говорят художники.
Фото: vk.com/katiemanko
На красном фоне авторы изобразили не только самого ведущего, но и сделали подпись - «Берегите вы природу - вашу мать!»
- Мы не будем много рассказывать об этой работе, ведь посыл на наш взгляд предельно ясен и отражен в цитате, - добавляют парни.
Стоит сказать, большинство сочинцев уже успели оценить граффити, которые одобрили порыв мастеров.
Напомним, не так давно художники из Витебска нарисовали в Сочи граффити в память о Децле.
ИСТОЧНИК KP.RU