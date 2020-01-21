Пожар в бытовке на кольце Красных Партизан мог произойти из-за неисправной проводки

21 Янв. 2020 2020-01-21T21:35:55+03:00

В ЧП погиб человек [видео]

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Пожар случился вечером во вторник, 21 января, на стройплощадке около кольца Красных Партизан и Гаврилова в Краснодаре. Пламя заметили прохожие, которые вызвали спасателей.

- Заявка о возгорании постройки поступила в 17:24, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Огонь охватил площадь 30 квадратных метров.

К счастью, пожар быстро потушили - в 17:59 возгорание было полностью ликвидировано.

В Краснодаре сгорело нежилое строение Видео: instagram.com/djbugaevskiy.

В происшествии погиб человек. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной пожара. По одной из версий, бытовка могла загореться из-за неисправной проводки.

Напомним, ранее появилось видео взрыва газового баллона в машине на дороге в Майкопе. Как сообщают спасатели, в результате ЧП пострадал автомобиль, который стоял рядом на светофоре. Травмы легкой степени тяжести получили два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU