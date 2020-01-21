2020-01-21T21:35:55+03:00
Происшествия

Пожар в бытовке на кольце Красных Партизан мог произойти из-за неисправной проводки

В ЧП погиб человек [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Точные причины пожара выясняют эксперты. Фото: кадр из видео.Точные причины пожара выясняют эксперты. Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Пожар случился вечером во вторник, 21 января, на стройплощадке около кольца Красных Партизан и Гаврилова в Краснодаре. Пламя заметили прохожие, которые вызвали спасателей.

- Заявка о возгорании постройки поступила в 17:24, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Огонь охватил площадь 30 квадратных метров.

К счастью, пожар быстро потушили - в 17:59 возгорание было полностью ликвидировано.

В Краснодаре сгорело нежилое строение Видео: instagram.com/djbugaevskiy.

В происшествии погиб человек. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной пожара. По одной из версий, бытовка могла загореться из-за неисправной проводки.

Напомним, ранее появилось видео взрыва газового баллона в машине на дороге в Майкопе. Как сообщают спасатели, в результате ЧП пострадал автомобиль, который стоял рядом на светофоре. Травмы легкой степени тяжести получили два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попались на взятке в 160 тысяч: Полицейские Геленджика выслеживали мужчину с наркотиками, чтобы заработать на нем
Ветераны войны Краснодара могут получить выплату для ремонта жилья
В Сочи пьяный водитель «семерки» сбил 14-летнего школьника
В Краснодаре следователи проводят проверку по факту пожара, во время которого погиб человек
Пожар в бытовке на кольце Красных Партизан мог произойти из-за неисправной проводки
Больше 900 кубанских педагогов проходят дистанционное тестирование конкурса «Учитель будущего»
«Берегите вы природу - вашу мать!»: в Сочи появился портрет Николая Дроздова
Проект по организации сбора опасных отходов в Новороссийске стал лучшим в стране
В Сочи мост между пляжами «Ривьера» и «Маяк» начнут строить осенью 2020 года
Самолет, летевший из Краснодар в Нижний Новгород, экстренно сел в Ростове
В Северском районе Кубани открыли новую спортплощадку
Кубань досрочно погасила 5 млрд рублей госдолга
В Адыгее полицейские спасли жизнь двухмесячного мальчика, который стал задыхаться
В Краснодаре вытащили из Кубани пьяного мужчину
Краснодарский масложиркомбинат скрыл почти 42 млн рублей налогов
Атаман Николай Долуда предложил создать в регионах казачью милицию
В Белореченском районе соседи помогли спасти пенсионерку, у которой случился инсульт
Столкновение Nissan с МАЗом: госпитализирован 20-летний водитель легковушки