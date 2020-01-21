Пожар в бытовке на кольце Красных Партизан мог произойти из-за неисправной проводки
Пожар случился вечером во вторник, 21 января, на стройплощадке около кольца Красных Партизан и Гаврилова в Краснодаре. Пламя заметили прохожие, которые вызвали спасателей.
- Заявка о возгорании постройки поступила в 17:24, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Огонь охватил площадь 30 квадратных метров.
К счастью, пожар быстро потушили - в 17:59 возгорание было полностью ликвидировано.
В Краснодаре сгорело нежилое строение Видео: instagram.com/djbugaevskiy.
В происшествии погиб человек. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной пожара. По одной из версий, бытовка могла загореться из-за неисправной проводки.
Напомним, ранее появилось видео взрыва газового баллона в машине на дороге в Майкопе. Как сообщают спасатели, в результате ЧП пострадал автомобиль, который стоял рядом на светофоре. Травмы легкой степени тяжести получили два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU