2020-01-21T22:12:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре следователи проводят проверку по факту пожара, во время которого погиб человек

Бытовка загорелась на одной из стройплощадок города [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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О том, что горит строительный вагончик около кольца Красных Партизан и улицы Гаврилова в Краснодаре, заметили жильцы дома многоэтажки напротив. По их словам, сначала из бытовки повалил черный дым, а уже через минуту помещение было полностью объято огнем.

Фото с места пожара на стройплощадке. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото с места пожара на стройплощадке. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Когда на место приехали пожарные, площадь возгорания была уже 30 квадратных метров. К счастью, пожар быстро потушили - в 17:59 возгорание было полностью ликвидировано.

- Однако после локализации пожара, на месте возгорания было обнаружено тело погибшего, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Появилось видео со стройплощадки, где во время пожара погиб человек Видео: СУ СК по региону..

Сейчас следователь совместно со криминалистом осматривают местр происшествия.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Кроме того, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания, а также личности погибшего, - добавляют в ведомстве.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По некоторым данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.

В Краснодаре сгорело нежилое строение Видео: instagram.com/djbugaevskiy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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