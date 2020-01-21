В Краснодаре следователи проводят проверку по факту пожара, во время которого погиб человек
О том, что горит строительный вагончик около кольца Красных Партизан и улицы Гаврилова в Краснодаре, заметили жильцы дома многоэтажки напротив. По их словам, сначала из бытовки повалил черный дым, а уже через минуту помещение было полностью объято огнем.
Фото с места пожара на стройплощадке. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
Когда на место приехали пожарные, площадь возгорания была уже 30 квадратных метров. К счастью, пожар быстро потушили - в 17:59 возгорание было полностью ликвидировано.
- Однако после локализации пожара, на месте возгорания было обнаружено тело погибшего, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Появилось видео со стройплощадки, где во время пожара погиб человек Видео: СУ СК по региону..
Сейчас следователь совместно со криминалистом осматривают местр происшествия.
Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
- Кроме того, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания, а также личности погибшего, - добавляют в ведомстве.
Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По некоторым данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.
В Краснодаре сгорело нежилое строение Видео: instagram.com/djbugaevskiy.
ИСТОЧНИК KP.RU