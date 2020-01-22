В Кавказском районе при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:15:58+03:00

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В ночь на 22 января произошел пожар в одном из домов на улице Ленина в поселке имени Максима Горького Кавказского района. Соседи увидели возгорание и вызвали сотрудников МЧС.

В ходе тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело 55-летнего хозяина дома. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Эксперты установят точную причину и очаг возгорания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, вчера в Краснодаре около кольца Красных Партизан и улицы Гаврилова горел строительный вагончик. Это заметили жильцы дома многоэтажки напротив. После локализации пожара, на месте возгорания было обнаружено тело погибшего. Теперь следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU