2020-01-22T11:02:19+03:00
Происшествия

На Кубани местный житель пытался похитить детали верхнего строения железнодорожного пути

Его успели задержать
Александра ПОДУШКО
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В Белореченском районе местный житель пытался похитить детали верхнего строения железнодорожного путиВ Белореченском районе местный житель пытался похитить детали верхнего строения железнодорожного пути
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В декабре 2019 года мужчина находился вблизи возле станции Белореченская Краснодарского края. Он пытался похитить детали верхнего строения пути, но был задержан сотрудниками полиции.

Транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества).

- Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, в Краснодаре приезжий избил мужчину, забрал у него телефон и 800 рублей. Потерпевший потерял сознание, ему помогли случайные прохожие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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