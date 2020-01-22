В Новороссийске лжеюрист попалась на мошенничестве
В Новороссийске 37-летнюю женщину обвиняют в покушении на мошенничество.
Как было установлено, 42-летний мужчина нашел на одном сайте объявление о продаже объекта недвижимости на улице Лютенко в Геленджике. Он связался с владельцем, которому рассказал, что хочет купить здание и открыть гостиницу. Но использовать этот объект для осуществления подобной деятельности было нельзя. Поэтому владелец передал мужчине контакты 37-летней женщины, которая якобы работает юристом.
Дама пообещала помочь перевести участок в другую категорию земель. Она сообщила, что за содействие нужно заплатить 500 тысяч рублей, которые она передаст должностным лицам суда за принятие решения.
О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. 7 ноября 2019 года в одном из кафе Новороссийска женщину задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю, когда она получила от заявителя деньги.
- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU