2020-01-22T11:57:36+03:00
Происшествия

Краснодарцев предупредили о плановом отключении света

Электроэнергии не будет в Прикубанском округе города
Александра ПОДУШКО
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Краснодарцев предупредили о плановом отключении светаКраснодарцев предупредили о плановом отключении светаФото: Алексей БУЛАТОВ
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22 января в краевой столице возможны плановые отключения света. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Краснодара.

Электроэнергию отключат по улицам: Российской - до 19:00, Красных партизан - до 17:00, Славянской - до 16:00, Уссурийской - с 13:00 до 17:00.

Краснодарцы могут обращаться по телефону горячей линии Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» - «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях.

Напомним, проект по организации сбора опасных отходов в Новороссийске стал лучшим в стране. А опыт города-героя теперь будут использовать и в других городах Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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