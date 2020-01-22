Краснодарцев предупредили о плановом отключении света
22 января в краевой столице возможны плановые отключения света. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Краснодара.
Электроэнергию отключат по улицам: Российской - до 19:00, Красных партизан - до 17:00, Славянской - до 16:00, Уссурийской - с 13:00 до 17:00.
Краснодарцы могут обращаться по телефону горячей линии Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» - «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях.
Напомним, проект по организации сбора опасных отходов в Новороссийске стал лучшим в стране. А опыт города-героя теперь будут использовать и в других городах Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU