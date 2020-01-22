Владимир Путин встретится с сочинскими студентами
Встреча главы государства пройдет в преддверии Дня российского студенчества в непринужденной обстановке. Путин пообщается со студентами, их преподавателями и наставниками, сообщают «Кубанские новости».
В образовательный центр «Сириус» президент приедет сегодня, 22 января.
- Владимир Путин встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, их преподавателями и наставниками, - сообщают в пресс-службе Кремля.
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ИСТОЧНИК KP.RU