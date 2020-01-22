2020-01-22T13:32:01+03:00
Общество

Владимир Путин встретится с сочинскими студентами

Президент посетит образовательный центр «Сириус»
Виталий КАРНАУХ
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Встреча главы государства пройдет в преддверии Дня российского студенчества в непринужденной обстановке. Путин пообщается со студентами, их преподавателями и наставниками, сообщают «Кубанские новости».

В образовательный центр «Сириус» президент приедет сегодня, 22 января.

- Владимир Путин встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, их преподавателями и наставниками, - сообщают в пресс-службе Кремля.

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По словам президента, глава является одним из самых активных региональных политиков в России (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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