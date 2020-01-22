Дебош Емельяненко а Анапе: полицию вызвал администратор базы отдыха

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:46:51+03:00

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Вечером 21 января в Анапе на базе отдыха «Спорт», где Александр Емельяненко готовится к бою с Магомедом Исмаиловым, произошел конфликт. В центре как раз оказался титулованный боец.

На место приехала полиция, которую вызвал администратор базы. Причиной появления людей в форме стало якобы буйное поведение Емельяненко. В ГУ МВД по Краснодарскому краю все же прокомментировали инцидент.

- Прибывшие на место сотрудники ППС задержали 38-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции. Там был составлен протокол об административном право-нарушении по статье 20.1 КОАП. Решением суда он арестован на семь суток, - сообщил официальный представитель ГУ МВД по краю Александр Рунов.

По словам источников, находящихся в курсе произошедшего, Александр Емельяненко повздорил с весьма влиятельными людьми. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU