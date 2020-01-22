2020-01-22T16:48:10+03:00
Общество

Исчезнувшую мать тройни нашли на международной границе

25-летняя Екатерина Трубкина собиралась выехать в Абхазию
Евгения ОСТРАЯ
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Екатерине Трубкиной ничто не угрожаетЕкатерине Трубкиной ничто не угрожает
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25-летнюю мать тройни - 3-летних Даши, Вани и Димы (имена изменены — авт.) из Туапсе нашли на границе с Абхазией. Сейчас Екатерина Трубкина находится в отделении полиции Сочи. Вскоре беглянку вернут к детям и мужу.

Надо сказать, в полиции Туапсе изначально проверяли все версии пропажи Екатерины. 10 января она вышла из дома, не взяв с собой даже телефон и оставив трех маленьких детей. Поведение образцовой матери и жены выглядело странно, поэтому жители города и правоохранители заподозрили супруга Екатерины Трубкиной в тяжком преступлении.

Между тем, сам Сергей Трубкин желал, по его словам, только одного, чтобы жена нашлась.

- В последнее время его начало беспокоить психическое состояние супруги.

- Понимаете, она заговаривалась. Подходила, порой, к совсем незнакомым людям и рассказывала наши глубоко личные обстоятельства, - продолжает муж.

По словам Сергея, в последнее время он всерьез решил показать Екатерину специалисту.

Вскоре пришли новости о вероятном местонахождении женщины. В одном из автобусов Адлера она оставила пакет документов на детей, себя и квартиру. При этом, саму ее искали еще двое суток.

Что толкнуло женщину на побег от детей и мужа, выясняют полицейские. Жизни Екатерины Трубкиной сейчас ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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