На Кубани прогнозируют метель и гололед
В Краснодарском крае с вечера 22 января и весь день, 23 числа прогнозируют плохую погоду. В МЧС региона даже объявили экстренное предупреждение.
- Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами метель, - сообщил начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. – На дорогах – гололедица.
Кроме того, по прогнозу ожидается сильный ветер, порывами до 20 метров в секунду. А ночью и утром 23 января на участке от Анапы до Геленджика порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. В северной половине края местами метель и ухудшение видимости до 100-500 метров.
Опустятся и столбики термометров, похолодает до минус трех.
- Осадки гонит к нам Северо-Атлантический циклон, - рассказали кубанские синоптики. – В это время через территорию края пройдут фронтальные разделы, которые и принесут похолодание и снег.
В Сочи в горной зоне также ожидается сильный снег. Видимо, не зря сюда вызывали шамана.
ИСТОЧНИК KP.RU