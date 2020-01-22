На Кубани прогнозируют метель и гололед

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:10:39+03:00

Сильные осадки ожидаются вечером 22 января и весь день 23 числа

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В Краснодарском крае с вечера 22 января и весь день, 23 числа прогнозируют плохую погоду. В МЧС региона даже объявили экстренное предупреждение.

- Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами метель, - сообщил начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. – На дорогах – гололедица.

Кроме того, по прогнозу ожидается сильный ветер, порывами до 20 метров в секунду. А ночью и утром 23 января на участке от Анапы до Геленджика порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. В северной половине края местами метель и ухудшение видимости до 100-500 метров.

Опустятся и столбики термометров, похолодает до минус трех.

- Осадки гонит к нам Северо-Атлантический циклон, - рассказали кубанские синоптики. – В это время через территорию края пройдут фронтальные разделы, которые и принесут похолодание и снег.

В Сочи в горной зоне также ожидается сильный снег. Видимо, не зря сюда вызывали шамана.

ИСТОЧНИК KP.RU