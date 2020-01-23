2020-01-23T07:31:22+03:00
Общество

В Краснодаре на пересечении Северной и Воровского временно отключат светофоры

Специалисты будут менять контроллеры
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре на пересечении Северной и Воровского 23 января с 10:00 до 16:00 не будут работать светофоры. Их отключат для замены контроллеров на более современные модели. Работы выполнят специалисты ГУП КК «СМЭУ».

- Для повышения безопасности дорожного движения на загруженном перекрестке движение будут регулировать сотрудники ГИБДД УМВД России по Краснодару, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, четырех летних кафе 22 января лишись студенты КубГАУ в краевой столице. Палатки стояли на муниципальной земле по улице Тульской. Их построили владельцы киосков, где торгуют едой навынос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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