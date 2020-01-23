2020-01-23T10:25:46+03:00
Общество

В Краснодаре дольщикам семи долгостроев выплатят компенсации

Об этом рассказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре дольщикам семи долгостроев выплатят компенсацииВ Краснодаре дольщикам семи долгостроев выплатят компенсацииФото: Архив "КП"
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Фонд защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций по семи проблемным домам в Краснодаре. Это секции 1 и 4 ЖК «Дом Романовых», ЖК «Воронцовский», литеры 1, 3, 4 ЖК «Янтарь», ЖК «Аметист».

Чтобы достроить эти здания, необходимо очень большое вложение денег. А это экономически невыгодно. Поэтому дольщикам выплатят компенсации.

-Заявление на выдачу денег можно подать в краснодарском отделении «Банк ДОМ.РФ» уже с 10 февраля. После этого в течение десяти дней деньги поступят на расчетные счета дольщиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в краевой столице завершат два долгостроя. Это ЖК «Парусная регата» и «Иван да Марья» в микрорайоне Гидростроителей краевой столицы. 1 июля подрядчики начнут стройку.

Напомним, в Краснодаре отремонтируют мемориальный комплекс «Вечный огонь». Уже подходит к концу первый этап работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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