В сочинской городской больнице №4 установили новое оборудование
В Сочи в городскую больницу №4 доставили новую технику. Теперь в клинико-диагностической лаборатории есть анализатор.
Новое оборудование сокращает время проведения анализа. Если раньше лаборантам приходилось самостоятельно набирать необходимое количество биологического материала, то сейчас анализатор это делает самостоятельно.
- Одновременно можно проводить исследование в 60 пробирках. Первый результат анализатор выдает через 5 минут, а другие через каждые 15 секунд. Так, в течение 20 минут будут готовы результаты исследований для 60 пациентов, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в Краснодаре врачи провели первую в ЮФО операцию на паращитовидной железе по новой технологии. Пациентке удалили опухоль с помощью тонкого эндоскопа.
ИСТОЧНИК KP.RU