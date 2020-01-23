2020-01-23T09:57:41+03:00
Здоровье

В сочинской городской больнице №4 установили новое оборудование

Клинико-диагностическая лаборатория получила анализатор
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Сочи в городскую больницу №4 доставили новую технику. Теперь в клинико-диагностической лаборатории есть анализатор.

Новое оборудование сокращает время проведения анализа. Если раньше лаборантам приходилось самостоятельно набирать необходимое количество биологического материала, то сейчас анализатор это делает самостоятельно.

- Одновременно можно проводить исследование в 60 пробирках. Первый результат анализатор выдает через 5 минут, а другие через каждые 15 секунд. Так, в течение 20 минут будут готовы результаты исследований для 60 пациентов, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре врачи провели первую в ЮФО операцию на паращитовидной железе по новой технологии. Пациентке удалили опухоль с помощью тонкого эндоскопа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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