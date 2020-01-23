2020-01-23T10:29:46+03:00
Спорт

В Сочи на горные лыжи поставят более 100 детей с ограниченными возможностями

Инструкторы прошли необходимое обучение
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Программа «Лыжи Мечты» была основана в 2014 году. Люди с особенностями развития получили возможность кататься на горных лыжах, роликах, беговелах, заниматься игровыми видами спорта. На курорте программа реализуется уже третий сезон.

- В этом году заявки на обучение пришли со всей России, это более 100 человек. Средства были собраны на благотворительном хоккейном матче с участием знаменитых спортсменов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Занятия с детьми проводят инструкторы, которые прошли необходимое обучение и являются одними из самых опытных в этой сфере.

Напомним, кубанские спортсмены завоевали награды всероссийских соревнований по фристайлу. Состязания прошли в дисциплинах «слоуп-стайл», «могул» и «хаф-пайп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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