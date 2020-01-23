23 Янв. 2020 2020-01-23T10:03:53+03:00

В Новопокровском районе мужчина незаконно зарегистрировал более 50 приезжих Фото: Архив "КП"

Он вносил ложные сведения в документы

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В Новопокровском районе мужчина, являясь должностным лицом, незаконно зарегистрировал более 50 приезжих. Он вносил заведомо ложные сведения в заявления.

В отношении 54-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит до четырех лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре мужчина вырвал из рук велосипедиста телефон и скрылся. Злоумышленник сдал смартфон в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU