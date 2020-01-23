Мать тройняшек, найденная накануне на границе России, снова чуть не пропала

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:41:04+03:00

У Екатерины Трубкиной два сына и дочь 3,8 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерину Трубкину во второй раз вернули домой

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25-летнюю мать тройни - 3-летних Даши, Вани и Димы (имена изменены — авт.) из Туапсе нашли на границе с Абхазией вчера, 23 января. Женщину вернули домой. Однако уже той же ночью она вновь предприняла попытку сбежать от детей и мужа.

По заявлению супруга Екатерины Сергея Трубкина полиция спустя пару часов вновь нашла беглянку, сообщают «Кубанские новости».

Надо сказать, в полиции Туапсе изначально проверяли все версии пропажи Екатерины. 10 января она вышла из дома, не взяв с собой даже телефон и оставив трех маленьких детей. Поведение образцовой матери и жены выглядело странно, поэтому жители города и правоохранители заподозрили супруга Екатерины Трубкиной в тяжком преступлении.

Между тем, сам Сергей Трубкин желал, по его словам, только одного, чтобы жена нашлась.

- В последнее время его начало беспокоить психическое состояние супруги.

- Понимаете, она заговаривалась. Подходила, порой, к совсем незнакомым людям и рассказывала наши глубоко личные обстоятельства, - продолжает муж.

Сейчас решается вопрос о помещении женщины в спецучреждение. Родные подозревают у нее психическое расстройство.

ИСТОЧНИК KP.RU