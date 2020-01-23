2020-01-23T12:16:16+03:00
Происшествия

Экс-глава департамента печати Кубани Ольга Горохова попала под амнистию

Но она будет добиваться полного оправдания
Александра ПОДУШКО
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Ольга Горохова возглавляла департамент печати и средств массовых коммуникаций администрации Краснодарского края.Ольга Горохова возглавляла департамент печати и средств массовых коммуникаций администрации Краснодарского края.
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Краснодарский краевой суд изменил приговор бывшему директору департамента печати и средств массовых коммуникаций администрации Кубани Ольге Гороховой. В отношении нее применили амнистию и освободили от наказания. Это сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Напомним, ранее в 2015-м году Ольгу Горохову обвиняли в превышении служебных полномочий по части 1 статьи 285 УК РФ. В материалах дела говорилось о нарушении расходования бюджетных средств, выделенных на изготовление печатных материалов. На это было затрачено 4,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по материалам управления ФСБ России по краю.

В июле Ленинский районный суд приговорил бывшую чиновницу к 1,5 годам лишения свободы условно. Защита решение обжаловала. А уже в августе прошлого года суд отменил приговор Ольге Гороховой.

Теперь экс-директор департамента печати и средств массовых коммуникаций администрации Кубани намерена обжаловать ранее вынесенный приговор и добиваться полного оправдания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экс-глава департамента печати Кубани Ольга Горохова попала под амнистию