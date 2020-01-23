2020-01-23T13:26:25+03:00
Общество

В Краснодаре в сквере «Крымском» начали укладку плитки

Работы стартовали утром 23 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в сквере «Крымском» используют плитку, которую убрали во время реставрации с площади рядом с Вечным огнем. Подготовительные работы стартовали утром 23 января. Завершат укладку к середине февраля.

- Сквер «Крымский» был создан в 2018 году в Комсомольском микрорайоне на углу улиц Симферопольской и Уральской на месте снесенных гаражей и складов. На территории высадили более 130 деревьев и 850 кустарников. После укладки плитки на территории установят лавочки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре приступили к масштабной реставрации мемориала «Вечный огонь». Специалисты восстановят стелу, облицовку, скульптуру Родины-матери, заменят тротуарную плитку, сделают подсветку. Уже сделали демонтаж 1,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки на площади рядом с Вечным огнем. Вместо нее будет гранитная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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