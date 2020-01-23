2020-01-23T13:43:28+03:00
Происшествия

В центре Армавира грузовик застрял в тоннеле

Инцидент произошел сегодня днем, 23 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: "Регион Online"Фото: "Регион Online"
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В центре Армавира на улице Кирова грузовик застрял в тоннеле и создал пробку. Инцидент произошел сегодня днем, 23 января.

Теперь водителю предстоит сдувать шины, чтобы выбраться из бетонной «ловушки». Видимо, он не обратил внимание на дорожный знак, предупреждающий об ограничении высоты транспорта, способного проезжать по тоннелю.

- Среди горожан тоннель славится подобными инцидентами, а также тем, что его часто затапливает во время дождей, - сообщает «Регион Online».

Напомним, в Краснодаре до 25 января будет закрыт проезд на участке от Соборной площади около храма святого Александра Невского до Захарова. Здесь проводят восстановительные работы на теплотрассе. Порыв произошел еще 22 января, от тепла отключили 6 многоэтажек. Аварию устраняет ООО «Кубаньречфлот-Сервис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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