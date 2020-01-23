В Краснодаре женщина-водитель сбила 51-летнего пешехода
22 января около 18:00 на улице 3-я Трудовая в краевой столице произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем машины марки «Фольксваген Поло» сбила мужчину. Потерпевший переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Хотя он находился в зоне его видимости.
- В результате происшествия 51-летний местный житель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, в центре Армавира грузовик застрял в тоннеле. Инцидент произошел сегодня днем, 23 января.
ИСТОЧНИК KP.RU