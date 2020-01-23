В Краснодаре женщина-водитель сбила 51-летнего пешехода

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:01:34+03:00

Ему было назначено амбулаторное лечение

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22 января около 18:00 на улице 3-я Трудовая в краевой столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем машины марки «Фольксваген Поло» сбила мужчину. Потерпевший переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Хотя он находился в зоне его видимости.

- В результате происшествия 51-летний местный житель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в центре Армавира грузовик застрял в тоннеле. Инцидент произошел сегодня днем, 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU