В Тимашевске мужчина повесился в собственной квартире

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:26:52+03:00

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Жителя одного из многоквартирных домов обнаружили мертвым в своей же квартире в Тимашевске. Жильцы из соседних квартир заметили, что продолжительное время мужчина был замкнутым, а потом и вовсе перестал выходить из жилища. Последний раз его видели 9 января. К тому же, как говорят, он имел страсть к спиртному. Привычка к алкоголю появилась сразу же после армии, впоследствии водка стала для него пагубным пристрастием.

Обеспокоенные соседи до последнего не теряли надежду на то, что он все-таки покажется. Однако пришлось вызвать спасателей аварийно-спасательного отряда «Кубань СПАС», пишет газета «Знамя труда».

Приехавшие на вызов 22 января спасатели стучали в дверь мужчины, а позже взломали ее. Внутри квартиры обнаружили висевшее тело. Подробности и мотивы происшествия выявит начавшееся следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU