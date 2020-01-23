2020-01-23T20:26:52+03:00
Происшествия

В Тимашевске мужчина повесился в собственной квартире

Несколько недель он не появлялся на людях
Виталий КАРНАУХ
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Подробности и мотивы происшествия выявит начатое следствие.Подробности и мотивы происшествия выявит начатое следствие.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жителя одного из многоквартирных домов обнаружили мертвым в своей же квартире в Тимашевске. Жильцы из соседних квартир заметили, что продолжительное время мужчина был замкнутым, а потом и вовсе перестал выходить из жилища. Последний раз его видели 9 января. К тому же, как говорят, он имел страсть к спиртному. Привычка к алкоголю появилась сразу же после армии, впоследствии водка стала для него пагубным пристрастием.

Обеспокоенные соседи до последнего не теряли надежду на то, что он все-таки покажется. Однако пришлось вызвать спасателей аварийно-спасательного отряда «Кубань СПАС», пишет газета «Знамя труда».

Приехавшие на вызов 22 января спасатели стучали в дверь мужчины, а позже взломали ее. Внутри квартиры обнаружили висевшее тело. Подробности и мотивы происшествия выявит начавшееся следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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