2020-01-24T09:33:03+03:00
Происшествия

В Сочи следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре

После проверки будет принято процессуальное решение [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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В Сочи в ночь на 24 января в одной из квартир, расположенных на 4 этаже жилого дома на улице Донской произошло возгорание. Соседи, увидев пожар, вызвали на место сотрудников МЧС.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

Как ранее писала «Комсомолка», из горящего здания эвакуировали 30 человек, еще 19 спасли. В 22:32 пожар был локализован, в 22:35 – полностью потушен

-На месте происшествия работали два звена газодымозащитников. В тушении были задействованы 6 единиц техники и 29 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

- После локализации возгорания, в квартире нашли тело 79-летнего местного жителя. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены экспертизы. После будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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