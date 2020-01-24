В центре Краснодара запретят стоянку авто на проезжей части двух проездов
В центре Краснодара запретят стоянку авто в 1-ом Гаражном проезде и в районе тупикового участка по Ломоносова. Изменение вступит в силу с 14 февраля.
Такие меры применяются, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить стоянку машин на проезжей части. Автомобили нередко создают препятствия для проезда. Это может спровоцировать аварию или затор.
- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в Краснодаре до 25 января ограничили движение авто по улице Кондратенко. Здесь меняют поврежденный участок теплотрассы.
ИСТОЧНИК KP.RU