В центре Краснодара запретят стоянку авто на проезжей части двух проездов

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:07:55+03:00

Изменение вступит в силу с 14 февраля

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В центре Краснодара запретят стоянку авто в 1-ом Гаражном проезде и в районе тупикового участка по Ломоносова. Изменение вступит в силу с 14 февраля.

Такие меры применяются, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить стоянку машин на проезжей части. Автомобили нередко создают препятствия для проезда. Это может спровоцировать аварию или затор.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре до 25 января ограничили движение авто по улице Кондратенко. Здесь меняют поврежденный участок теплотрассы.

ИСТОЧНИК KP.RU