2020-01-24T13:29:37+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель иномарки за один вечер совершил два ДТП

Из-за его действий пострадала 25-летняя девушка
Александра ПОДУШКО
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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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ДТП произошли вечером 23 января в Краснодаре.

На углу улиц Московской и Солнечной водитель BMW проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с KIA Sportage, после чего скрылся с места аварии.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 25-летняя девушка, которая была за рулем KIA. Ей было назначено амбулаторное лечение, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по краю.

Через некоторое время в этот же вечер мужчина не справился с управлением и врезался в забор частного дома. Здесь его уже задержали сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре женщина-водитель сбила 51-летнего пешехода. Ему было назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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