24 Янв. 2020 2020-01-24T14:10:23+03:00

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День памяти жертв геноцида казачества отмечается 24 января. В этом году исполняется 101 год со дня выхода документа о репрессии казаков.

В крае идет работа по восстановлению памяти о тех, кто пострадал в результате от этих событий. В 2013 году на пересечении улиц Красных партизан и Котовского в Краснодаре были обнаружены останки 128 жертв. Их перезахоронили на Всесвятском кладбище.

- Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял участие в мероприятии в память о погибших в результате геноцида казаках. Он возложил цветы на мемориале «Расстрельный угол», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мэр города Евгений Первышов уточнил, что 2020 году на территории комплекса будет установлен поклонный крест.

Напомним, в Краснодаре отремонтируют мемориальный комплекс «Вечный огонь». Уже подходит к концу первый этап работ.

ИСТОЧНИК KP.RU