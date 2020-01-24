Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял участие в мероприятии в память о погибших в результате геноцида казаках
День памяти жертв геноцида казачества отмечается 24 января. В этом году исполняется 101 год со дня выхода документа о репрессии казаков.
В крае идет работа по восстановлению памяти о тех, кто пострадал в результате от этих событий. В 2013 году на пересечении улиц Красных партизан и Котовского в Краснодаре были обнаружены останки 128 жертв. Их перезахоронили на Всесвятском кладбище.
- Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял участие в мероприятии в память о погибших в результате геноцида казаках. Он возложил цветы на мемориале «Расстрельный угол», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Мэр города Евгений Первышов уточнил, что 2020 году на территории комплекса будет установлен поклонный крест.
Напомним, в Краснодаре отремонтируют мемориальный комплекс «Вечный огонь». Уже подходит к концу первый этап работ.
ИСТОЧНИК KP.RU