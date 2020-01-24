На Кубани пьяный водитель легковушки влетел в дерево

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:53:01+03:00

Его с травмами госпитализировали, также пострадали два пассажира авто

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23 января около 15:00 в станице Незамаевской на подъезде к МТФ №4 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем машины марки «ВАЗ 2121» превысил скорость, при повороте съехал с дороги и влетел в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое его пассажиров - мужчины 48 и 24 лет с травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

- Выяснилось, что виновник аварии был пьян. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре водитель иномарки за один вечер совершил два ДТП, На углу улиц Московской и Солнечной водитель BMW проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с KIA Sportage, после чего скрылся с места авария. А после не справился с управлением и врезался в забор частного дома. Здесь его уже задержали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU