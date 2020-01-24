На Кубани провели хоккейный матч в поддержку главы депутатского корпуса, объявившего голодовку

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:49:08+03:00

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Хоккейный матч в защиту Василия Попандопуло от судебного произвола решили провести между командами "Северские волки" и "Изумруд" (г. Крымск).

- Василич, мы с тобой! - с таким лозунгом прошла игра между командами двух муниципалитетов.

Напомним, председатель Совета депутатов Северского района объявил голодовку после того, как суд отменил ему послабление меры пресечения. Находясь под домашним арестом, будучи обвиняемым в уголовном преступлении, Василий Попандопуло имел возможность несколько часов в день работать в Совете. Этого он добился после почти 1,5 лет судебного разбирательства.

Однако на днях строгий домашний арест без каких-либо послаблений вернули. И глава северского парламента вновь оказался в домашней "тюрьме".

Суд над Василием Попандопуло по обвинению его в мошенничестве продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU