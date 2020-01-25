В Белой Глине проезд в автобусах теперь можно оплачивать банковскими картами

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:40:18+03:00

На транспорте будут установлены специальные таблички

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В Белой Глине проезд в автобусах маршрутов 101, 102, 103, 500 теперь можно оплачивать банковскими картами. Проект был запущен компанией «Электронный билет Кубани».

На автобусах разместят специальные таблички, которые укажут, что в транспорте принимают оплату картой. Также информацию о наличии новой услуги можно уточнить у водителя.

Безналичная оплата проезда уже действует в Краснодаре, Ейске, Туапсе, в Динском и Тбилисском районах. Внедрение системы продолжат и в других муниципалитетах.

Напомним, в Краснодаре продолжат закупать новые трамваи. В 2020 году власти кубанской столицы планируют обновить составы одного депо.

ИСТОЧНИК KP.RU