В Белой Глине проезд в автобусах теперь можно оплачивать банковскими картами
В Белой Глине проезд в автобусах маршрутов 101, 102, 103, 500 теперь можно оплачивать банковскими картами. Проект был запущен компанией «Электронный билет Кубани».
На автобусах разместят специальные таблички, которые укажут, что в транспорте принимают оплату картой. Также информацию о наличии новой услуги можно уточнить у водителя.
Безналичная оплата проезда уже действует в Краснодаре, Ейске, Туапсе, в Динском и Тбилисском районах. Внедрение системы продолжат и в других муниципалитетах.
Напомним, в Краснодаре продолжат закупать новые трамваи. В 2020 году власти кубанской столицы планируют обновить составы одного депо.
ИСТОЧНИК KP.RU