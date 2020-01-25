2020-01-25T09:20:27+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка «Формат»

Она будет работать с 28 января до 6 февраля
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры Краснодарского краяФото: минкультуры Краснодарского края
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В краевой столице откроется выставка произведений художников Юга России «Формат» в рамках многолетнего крупного проекта «Ситуация». Начавшись с небольшого ядра участников - нескольких членов Творческого союза художников, объединение стало расширяться.

- Работы 20 авторов будут представлены в выставочном зале изобразительных искусств. Проект посвящен исследованию жанра натюрморт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

По словам искусствоведа Ивана Ващенко, выставка «Формат» декларирует, прежде всего, культурологические предпочтения, постмодернистские по своей сути.

Выставка будет работать с 28 января до 6 февраля.

Напомним, в рамках единой экспозиции на 40-й международной турвыставке FITUR Кубань представляет флагманский курортСочи. Стенд организован региональным Центром поддержки экспорта региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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