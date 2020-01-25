2020-01-25T11:01:50+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина пытался похитить деньги из бокса для пожертвований

Его заметил бдительный посетитель
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина пытался похитить деньги из бокса для пожертвованийВ Краснодаре мужчина пытался похитить деньги из бокса для пожертвований
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В одном из гипермаркетов Западного округа Краснодара сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить деньги из бокса для пожертвований.

- Бдительный посетитель магазина, заметив, как молодой человек повредил контейнер, сообщил об этом работнику охраны, который нажал кнопку тревожной сигнализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Нарушителем оказался 33-летний житель Томска. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Анапе задержали мужчин, которые хотели похитить силовой кабель. Полицейские застали злоумышленников врасплох.

ИСТОЧНИК KP.RU

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